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    23 февраля 2002

    Reg Organizer v.1.3 Beta 1:

    17:34

    PowerStrip Beta v.3.15 Build 258:

    17:07

    Рабочие станции IBM IntelliStation M Pro с профессиональными видеокартами:

    16:53

    CeBIT 2002: два новых PDA Clie от Sony:

    16:06

    Заведи машину пальчиком:

    14:46

    Nanya увеличивает производство SDRAM:

    14:34

    Opera v.6.02 Build 1047:

    06:01

    Microsoft открыла исходный код ОС Windows системным интеграторам:

    05:09

    Обновление BIOS от AOpen:

    02:14

    DVD2SVCD v.1.0.7 Build 1:

    01:59

    Обновление BIOS от Asus:

    01:44

    Microsoft Security Bulletin MS02-010: Unchecked Buffer in ISAPI Filter Could Allow Commerce Server Compromise:

    00:40

    Microsoft Security Bulletin MS02-009: Incorrect VBScript Handling in IE can Allow Web Pages to Read Local Files:

    00:25

    Microsoft Security Bulletin MS02-008: XMLHTTP Control Can Allow Access to Local Files:

    00:02

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