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    19 февраля 2002

    NVIDIA объявила о выпуске семейства Quadro 4:

    23:17

    Цены на ЖК-мониторы растут, а поставки снижаются:

    20:10

    9 компаний объявили стандарт Blu-ray Disc, или выкиньте свои DVD диски:

    19:59

    12 новых материнских плат от Soyo:

    16:29

    ELSA недоплатила Gigabyte:

    16:26

    Обновление BIOS от Gainward:

    16:21

    Новичок на рынке графики и материнских плат: Chun Yun:

    16:01

    UltimateZip v.2.7 Beta:

    15:58

    Обновление BIOS от Gigabyte:

    15:47

    Microsoft: технологии хранения данных для .NET:

    14:44

    Население Сети: демографический взрыв?:

    14:21

    Toshiba и MIPS: новые 64-битные процессоры на базе MIPS64 20Kc:

    09:27

    UMC-Hitachi: конец совместного предприятия Trecenti Technologies:

    09:02

    Новые драйверы от D-Link:

    06:38

    Массированное обновление серверного ПО от Sun Microsystems:

    06:22

    WMA Encoder Decoder v.1.4.2a:

    06:12

    DVD Decrypter v.3.0.0.12:

    06:04

    ATI RefreshFix v.0.98 Beta:

    05:47

    Windows 2000 & Windows XP Group Policy Object Tool:

    05:37

    Pioneer DVD Utility v.1.03:

    05:23

    Новые драйверы для контроллеров Realtek:

    02:57

    Обновление BIOS от Asus:

    02:31

    Kerio Personal Firewall v.2.1 Beta 5:

    02:12

    Компания Бука будет издавать оригинальные версии игр?:

    01:57

    AMD: "спецпроцессор" для Fujitsu Siemens?:

    01:37

    Advanced StartUp Manager v.1.4:

    01:35

    Фото дня: AIW 7500 от Hercules:

    01:20

    Обновление BIOS от ECS:

    01:19

    Новая карманная клавиатура для HP Jornada:

    01:13

    FCC дает добро на UWB:

    01:10

    1 Тб - на оптическом диске:

    01:07

    В стратегии безопасности .NET произойдет изменение:

    01:07

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