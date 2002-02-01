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    1 февраля 2002

    ATI RefreshFix v.0.96 beta:

    19:03

    Trillian v.0.722:

    18:50

    RAM Idle Professional v.1.0:

    18:27

    Linux на PDA: репортаж с LinuxWorld Expo 2002:

    17:09

    NetCaptor v.7.00 Beta 1:

    14:48

    HyperSnap-DX v.4.30.00 Beta 6 Patch:

    14:25

    Скоро выйдут новые PowerToys для Windows XP:

    13:54

    Easy CD-DA Extractor v.4.6.1 Build 100:

    13:40

    Zoom Player v.2.40 RC4:

    13:31

    7-Zip v.2.30 Beta 13:

    13:24

    17-дюймовые TFT LCD мониторы от Eizo Nanao:

    13:11

    Новый 3-in-1 Fast Ethernet контроллер Rhine III VT6105 от VIA:

    12:34

    AU Pte Ltd, совместное предприятие AMD/UMC: подробности:

    12:07

    Новый CD-RW привод CR-480ATE от Mitsumi:

    11:10

    Линейка ноутбуков L1000B от ASUS:

    10:56

    SiS 330 - еще одна попытка:

    10:33

    Intel + Alpha = Montecito + Chivano:

    10:31

    Обновление Creative PlayCenter 2:

    02:24

    AutoQuake 2000 v.8.0:

    02:07

    Новые бета версии драйверов ATI Radeon для Windows 98/ME/2000/XP:

    01:57

    NVmax v.4.00.35:

    01:46

    The Bat! v.1.54 Beta 34:

    01:35

    Производители DRAM готовят сговор?:

    01:33

    RunIt! v.3.0.0 Beta 1:

    01:23

    Фото дня. NVIDIA: 6 февраля будьте здесь...:

    01:16

    VIA, ее планы и проект Canaan:

    01:08

    Infineon и Hynix: стратегический альянс?:

    01:05

    SmartFTP v.1.0.966:

    01:02

    Fresh Download v.3.00:

    00:52

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