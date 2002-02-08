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    8 февраля 2002

    STMicroelectronics: KYRO III не будет:

    21:27

    Opera v.6.01 Build 1039:

    17:02

    Завершен первый чемпионат по Демиургам:

    16:15

    Cacheman v.5.11:

    15:24

    NVidia BIOS Editor v.1.0 RC2 Build 130:

    14:50

    The Bat! v.1.54 Beta 38:

    14:26

    IBM Meta Pad: дополнительные подробности:

    14:19

    Advanced Administrative Tools v.5.00:

    13:58

    Новый драйвер для Acard AEC-6880:

    13:39

    Trillian v.0.724:

    13:30

    Новые драйверы от Matrox:

    12:55

    NEC - Thomson: совместного предприятия по производству PDP не будет:

    12:45

    PalmSource: подробности:

    12:23

    UMC и Cirrus Logic: еще один технологический союз:

    11:52

    40х CD-RW привод от TEAC:

    11:43

    Низкопрофильные 1 Гб модули PC133 от Transcend:

    11:37

    Фотогалерея: новые GeForce4 карты от MSI, InnoVision, ABIT и Chaintech:

    11:09

    GeForce4 карты от ASUS:

    03:42

    ISSCC: 200 МГц RISC-микропроцессор с X-архитектурой:

    03:22

    MP3 плеер от Teac:

    03:11

    HyperSnap-DX v.4.30.00 Beta 7 Patch:

    02:50

    ELSA - банкрот?:

    02:49

    Toshiba Telecom положила глаз на Европу:

    02:41

    DRAM, Hynix и Samsung: попытка номер пять:

    02:39

    ISSCC: Broadcom выполняет OC-192 в CMOS:

    02:36

    Китайский IA-64 компилятор:

    02:32

    Top 10 тайваньских разработчиков чипов:

    02:14

    DuPont Photomasks: 0,18 мкм - да или нет?:

    02:04

    Тайвань: победители аукциона 3G лицензий:

    02:01

    DVD2SVCD v.1.0.6 build 4:

    02:00

    Micron: первые образцы 32 Мбит чипов NOR флэш-памяти:

    01:59

    CDCheck v.3.0.0.26 Beta:

    01:42

    Intel займется строительством роботов?:

    01:29

    Talisman Desktop v.2.2 Build 2200:

    01:25

    Gtran: высокоскоростной 1xEV-DO доступ в интернет:

    01:22

    Nullsoft Installation System v.1.96:

    01:11

    Toshiba: даешь Bluetooth в каждую стиральную машину!:

    01:03

    VIA Raid Performance Patch v.1.05:

    00:53

    Портативный проигрыватель MP3 дисков от RCA:

    00:53

    ZoneAlarm Pro v.3.0.062 Beta:

    00:25

    iXBT.com: добавлена лента новостей Software & Games!:

    00:22

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