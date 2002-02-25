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    25 февраля 2002

    Фото дня: Athlon XP 2100+?:

    23:43

    KT333 плата SL-75DRV5 от Soltek: есть защита процессора!:

    23:05

    ELSA признала себя неплатежеспособной:

    22:31

    Обновление видео драйверов для чипсетов Intel:

    15:58

    Обновление BIOS от Abit:

    15:28

    USB 2.0 драйверы от ASUS-VIA:

    15:09

    Detonator v.27.23: старый, но зато WHQL:

    14:57

    Новые драйверы встроенного видео от SiS:

    14:43

    4-мегапиксельная камера Digilux 1 от Leica:

    11:58

    AMD: слухи об использовании RDRAM с Hammer преувеличены:

    11:33

    24x скоростные профессиональные карты Compact Flash от Lexar:

    11:15

    Причины роста цен на LCD дисплеи:

    10:53

    Новые драйверы Detonator v.27.50 Beta и v.27.51 Beta:

    04:25

    DivX v.5.0 и компьютер: купи себе кусочек истории:

    03:21

    BSPlayer v.0.84.480:

    02:54

    Media Jukebox v.8.0.211 Beta:

    02:36

    Zoom Player - Zoom Player v.2.50 Beta 3:

    02:08

    PowerStrip v.3.15 Beta Build 259:

    01:38

    Toshiba PDR-T10: цифровые камеры перенимают телефонные концепции:

    01:28

    NVIDIA BIOS Editor v.1.0 RC3 Build 130:

    01:23

    WinNavigator v.1.96:

    01:04

    PowerShot A30 и A40: новые камеры начального уровня от Canon:

    00:59

    Линейка мультимедийных новинок от TerraTec:

    00:52

    The Bat! v.1.54 Beta 43:

    00:48

    О планах AMD по обновлению линейки Athlon XP:

    00:43

    Полупрофессиональная камера EOS-D60 от Canon:

    00:42

    HomeArena 5.1 - новая акустика от TerraTec:

    00:37

    5.1 звуковая карта DMX 6fire LT от TerraTec:

    00:29

    Новый фотопринтер CP-100 от Canon:

    00:21

    Свежие мониторинги:

    00:17

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