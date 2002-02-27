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    27 февраля 2002

    P4DP6: двухпроцессорная плата на E7500 от SuperMicro:

    22:53

    Ноутбук Latitude C510 от Dell:

    16:07

    Лазер для 48х скоростных пишущих приводов:

    15:39

    SUMA начала производство GF4 MX420 TV-Out:

    15:23

    Detonator v.27.51: проблема с рефрешем решена:

    15:19

    Цифровая камера DSC-MZ2 от Sanyo:

    15:14

    Media Jukebox v.8.0.214 Beta:

    14:58

    Обновление BIOS от Tyan:

    14:39

    Новые драйверы для видеокарт от Matrox:

    14:18

    MapPoint 2002 Code Sample: Map Merge:

    13:58

    Обновление BIOS от Intel:

    13:28

    Обновление BIOS от ECS:

    13:07

    Windows 2000 Security Patch: SMTP Rollup:

    12:47

    Windows XP Security Patch: SMTP Rollup:

    12:33

    Анонс: онлайн-конференция с сотрудниками Hewlett Packard - на iXBT.com:

    12:14

    AMD официально представила процессоры семейства Hammer:

    11:14

    Фото дня: AMD 8000, SledgeHammer ClawHammer живьем:

    10:27

    Обновление BIOS от Epox:

    03:59

    Новые драйверы ATi Radeon Omega:

    03:24

    DVD2SVCD v.1.0.7 Build 2 Update:

    02:57

    ATI A4 и 8500 XT - на CeBIT 2002?:

    02:53

    Microsoft Processor Driver v.5.1.2600.28 для Windows XP Updated:

    02:32

    IDF Spring 2002: о мобильных P4 и чипсете CyberALADDiN-P4:

    02:22

    Новый Nero ASPI Driver v.2.0.1.45:

    02:02

    The Bat! v.1.54 Beta 44:

    01:39

    HTML Link Validator v.3.10:

    01:17

    IDF Spring 2002: технологические тезисы:

    01:07

    IBM Drive Fitness Test v.3.00:

    00:50

    Microsoft Mobile Information Server 2002 долгожителем не будет:

    00:30

    UATA/100 IDE RAID: нашего полку прибыло:

    00:20

    IDF Spring 2002: Serial ATA II:

    00:18

    Intel E7500 плата Thunder i7500 от TYAN:

    00:17

    Vim v.6.1a.005 Beta:

    00:09

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