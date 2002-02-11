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    11 февраля 2002

    Foveon Х3: новое слово в цифровой фотографии:

    14:43

    SSL чипы с поддержкой до 100 тыс. транзакций в секунду:

    14:14

    xp-AntiSpy v.3.4:

    14:07

    Массированное обновление драйверов для видеокарт Leadtek:

    13:41

    Micron, Infineon? Hynix перед выбором:

    13:09

    Media Jukebox 8.0.199 Beta:

    12:48

    Новые имена: Realtek создала M-Square Technology:

    12:43

    ATi: о RADEON 8500 Ultra, RADEON 8800 и RADEON 9x00:

    12:19

    Zoom Player v.2.50 Beta:

    05:54

    mIRC v.6.01:

    05:30

    FineCrypt v.7.0:

    05:08

    VIA: минуя KT333, прямиком к KT333А?:

    04:46

    CompuPic Pro v.6.1 Build 1197:

    04:39

    PayPal Purchase Button Wizard для FrontPage:

    04:11

    Аппаратный DivX декодер X-Card от Sigma: подробности:

    04:10

    PowerArchiver Command Line v.3.0 Beta 2:

    03:50

    Intel Chipset Identification Utility v.1.00:

    03:03

    Borland C++Builder 6:

    02:32

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