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    28 февраля 2002

    Печатная система Gemini Professional Portrait от Epson:

    19:59

    IDF Spring 2002: платформы Tidewater и Big Water:

    19:56

    Новые CD-RW приводы от Sony:

    09:55

    Transmeta: Crusoe TM5800 наконец-то готов:

    09:37

    Новый подход к хранению данных - фотомагнетизм:

    08:54

    Новый универсальный фото/видео формат:

    08:45

    UMC продает оборудование в Китай:

    08:40

    Новые драйверы звука от Hercules:

    04:00

    Style XP 8.2.0 Beta:

    03:43

    ZoneAlarm Pro v.3.0.077 Beta:

    03:26

    AdSubtract Pro v.2.50:

    03:01

    4,7 Гб диски DVD+R от Verbatim и Mitsubishi:

    02:53

    ReGet Deluxe v.2.2 Build 112 Beta:

    02:41

    Бизнес по выпуску оптических дисков переходит от Matsushita к Thomson:

    02:27

    NVIDIA Software Developers Toolkit:

    02:22

    Easy CD-DA Extractor v.4.6.9 Build 2:

    01:59

    Windows XP Patch: Windows Messenger Update for Audio/Video and Voice.Net:

    01:46

    Toshiba: первый процессор с Diagonal Routing:

    01:44

    Detonator v.27.50 для Windows NT/2000/XP:

    01:32

    Еще шесть компаний сообщают о поддержке Symbian OS:

    01:28

    Обновление BIOS от Epox:

    01:17

    Sequence Nano Cool: сделаем чипы экономичными:

    01:09

    SecureCRT v.3.4.3:

    00:58

    Новые цифровые камеры от Samsung:

    00:51

    CRT v.3.4.3:

    00:46

    Обновление BIOS от Asus:

    00:31

    IDF Spring 2002: Brookdale-G и DVI выход:

    00:28

    DriverSpyNT v.1.16:

    00:14

    Asus PC Probe v.2.16.00:

    00:01

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