  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    9 февраля 2002

    Intel: обновленные планы выпуска процессоров на ближайший год:

    15:46

    Opera v.6.01 для Windows:

    15:09

    AMD 760MPX плата 7KDD от Chaintech:

    15:09

    Style XP Plus v.7.0.0 Beta:

    14:31

    Windows XP Patch: Background Intelligence Transfer Service Update:

    14:12

    WinGate v.4.5:

    13:44

    Новые материнские платы от Gigabyte:

    13:44

    Обновление BIOS от AOpen:

    13:21

    Windows XP Patch: Dynamic Update 1.2:

    12:58

    Обновление BIOS от MSI:

    12:38

    Trustworthy Computing Initiative Неделя первая:

    12:13

    Symantec pcAnywhere v.10.5.1 Beta 4:

    03:24

    Iomega Jaz сняты с производства:

    02:12

    eDonkey2000 Server v.16.38 eDonkey2000 Client v.35.16.59:

    01:44

    GeForce4 карты от VisionTek:

    01:30

    Семейство NVIDIA GeForce4 плат от Creative:

    01:11

    GSM/GPRS/Bluetooth плата-адаптер от Plextek:

    01:03

    Nvidia Detonators v.27.42:

    00:59

    Телефоны с электронной почтой:

    00:54

    ZigBee: альтернатива Bluetooth:

    00:47

    Intel SpeedStep Technology Applet v.2.1:

    00:37

    8K3A+ на чипсете KT333 от EPoX:

    00:33

    Обновление BIOS от Asus:

    00:20

    Detonator v.27.20 и v.27.30 от Gainward:

    00:06

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018