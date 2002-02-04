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    4 февраля 2002

    США: начало тотальной слежки?:

    19:30

    DVD2SVCD v.1.0.6 build 3:

    17:08

    Magic CD/DVD Burner v.1.00 RC 2:

    16:53

    Новые Detonator v.27.30 Beta от Nvidia:

    16:37

    Reg Organizer v.1.25 Beta 2:

    16:04

    Драйвера USB 2.0 от Adaptec:

    15:47

    Обновление BIOS от Epox и Soyo:

    15:26

    Fast CD Ripper v.1.2:

    15:13

    Обновление BIOS от Asus:

    14:55

    1900 мА*ч NiMH батареи от Panasonic:

    13:18

    Фото дня: Palit Daytona GeForce 4:

    10:55

    Gamesurround Muse Lt от Guillemot:

    10:03

    Volcano 7+ от Thermaltake:

    09:44

    2,5-дюймовая 40 Гб модель ATA/133 винчестера от Fujitsu:

    09:36

    Sony DEJ1000: новый CD Walkman:

    09:19

    Offline Explorer Pro v.2.1.780 SR1:

    03:35

    mIRC v.6.0:

    03:19

    WinMX v.3.0 Beta 2/3 (Updated!):

    03:02

    The Bat! v.1.54 Beta 35:

    02:45

    Media Jukebox v.8.0.196 Beta:

    02:26

    Zoom Player v.2.40 Final:

    02:15

    jv16 PowerTools v.1.0.0.123:

    02:00

    Macromedia Flash Player 6.0 Beta:

    01:48

    Цифровое радио нового века:

    01:36

    LimeWire v.2.1.3:

    01:34

    Toshiba лицензировала ядро ARM с Jazelle:

    01:27

    SRAM: все хуже и хуже:

    01:25

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