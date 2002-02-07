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    7 февраля 2002

    Обновление BIOS видеокарт серии V3800TNT2 от Asus:

    18:12

    Обновление BIOS от Epox, ACorp и Asus:

    17:47

    Новые драйверы и BIOS от HighPoint:

    17:20

    Новые драйверы для Promise Ultra100:

    17:02

    Hitachi и MIT: чипы CMOS с напряжением питания 0,175 В!:

    15:44

    Новая плата P4PA на VIA P4X266A от VIA:

    15:28

    GeForce 4 карты от Leadtek:

    12:17

    Новый MPEG4 чип от Matsushita:

    11:23

    Новые 2,5-дюймовые винчестеры от Toshiba:

    11:12

    40x CD-RW привод от LiteOn:

    10:43

    Обновление линейки Newton от Cambridge SoundWorks:

    10:33

    Интегрированные чипсеты под P4: ближайшие планы:

    08:26

    GeForce 4 карты от ELSA:

    08:16

    Линейка графических карт PixelView GeForce4 MX от Prolink:

    07:59

    IBM Research: ноутбук размером с пачку сигарет:

    07:32

    ISSCC: 1 Гбит чипы флэш-памяти от Toshiba и Samsung:

    07:20

    Intel: аппаратная многозадачность в Xeon:

    06:58

    AMD- Alchemy: сделка состоялась!:

    06:48

    Mirantis: об оффшорных разработках полупроводников в России:

    06:41

    MiTAC MiNote 8170: еще один ноутбук на Р4:

    06:21

    Обложка для PDA с клавиатурой:

    06:07

    Oki: оптоэлектронные модуляторы для 40 Гбит/с сетей:

    05:45

    Новые Detonator v.27.30 Beta для Windows 2000/XP:

    03:32

    Официальный релиз Detonator v.27.20 от Gainward:

    03:04

    ATI RefreshFix v.0.97 Beta:

    02:41

    Customizer XP v.1.7 Beta:

    02:24

    Audiotools v.3.70 Interim 1:

    02:07

    Microsoft: Использование ПО для записи дисков может привести к нестабильности системы:

    01:42

    Riva Tuner v.2.0 RC10:

    01:24

    PowerStrip v.3.14 Build 250 Beta:

    01:04

    UltraEdit-32 v.9.00a:

    00:49

    WMA Encoder Decoder v.1.4.1:

    00:33

    Обновление BIOS от ECS:

    00:07

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