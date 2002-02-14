  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 февраля 2002

    MegaRace3 по русски:

    15:35

    Nero InCD v.3.23.1:

    14:51

    Обновление BIOS от AOpen:

    14:19

    Новый чипсет на IDF:

    14:16

    Новая версия MS PocketPC 2002:

    14:13

    Самоуничтожающийся DVD:

    14:09

    Новые p610: RAID сервер от IBM средней весовой категории:

    14:06

    Agere и Hifn: интегрированная система сетевой безопасности:

    13:58

    NVFlash Utility v.4.13:

    13:55

    Новые драйверы от Gigabyte:

    13:41

    США: в военную доктрину будет добавлен пункт об интернет-атаках:

    13:32

    Новые драйверы и BIOS от Promise:

    13:29

    Поставки кремниевых пластин в 2001 году:

    12:50

    Infineon - Hynix - Micron: свежие данные:

    12:42

    Millennium G450 32MB PCI с DVI выходом от Matrox:

    11:47

    D845BGSE: i845D плата от Intel с USB 2.0:

    11:36

    xp-AntiSpy v.3.41:

    03:26

    Microsoft Security Bulletin MS02-006:

    02:53

    9,5 мм винчестеры Travelstar GNX от IBM:

    02:36

    Windows XP Patch: Devices May Not Power Up Properly When Resuming From Standby:

    02:36

    Cisco объявила новые продукты:

    02:10

    Microsoft Visual Studio .NET - официально:

    02:04

    Словари "МультиЛекс" для платформы Palm OS:

    01:49

    GIMP v.1.2.3 для Linux и Unix:

    01:47

    Сенсоры Foveon X3: дополнение:

    01:28

    Выпущены первые драйверы для NVIDIA nForce под Linux:

    01:21

    64 Мб Radeon 7500 сняты с производства:

    01:10

    Nero Burning Rom Recorder Patch:

    01:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018