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    12 февраля 2002

    Mandrake Linux v.8.2 Beta 2:

    19:26

    Новые драйверы, утилиты и BIOS от Promise:

    18:21

    Media Jukebox v.8.0.203 Beta:

    17:51

    Opera Composer v.6.01:

    17:11

    Вуди Вудпеккер летит вслед за Команчем:

    16:03

    Opera v.6.01 - официально:

    15:10

    Macromedia заявила о поддержке стратегии .NET:

    14:46

    Кумулятивное обновление для Internet Explorer:

    13:31

    Standard Microsystems: одночиповые контроллеры USB 2.0:

    13:11

    IBM: 2 Гб данных - в 1 Гб памяти:

    13:08

    NVIDIA обновила Device ID лист:

    12:40

    Chaintech: планы на второй квартал:

    12:32

    x86 в линейке серверов Sun?:

    12:27

    Mellanox: еще $56 млн. на развитие InfiniBand:

    12:17

    Apple: нового железа в Токио не будет:

    12:07

    Intel Fab 24 в Лейкслипе: быть или не быть:

    12:03

    Radeonator v.1.41:

    03:35

    Вышло обновление игры Microsoft Train Simulator:

    03:14

    Opera v.6.01 Build 1041:

    02:41

    MAYA AP64D-H: RADEON 8500 от Gigabyte:

    02:25

    Magic CD/DVD Burner v.1.00:

    02:02

    CPUCooL v.7.0.11 и CPUFSB v.2.2.4:

    01:16

    Ultra ATA/133 карта FastTrak TX2000 RAID от Promise:

    01:09

    CompuPic Pro v.6.1 Build 1198:

    01:04

    Ждем дебют XScale процессоров от Intel:

    00:45

    Talisman Desktop v.2.2 Build 2202:

    00:37

    Фото дня: 3DLabs WildCat III:

    00:31

    256 Мбит чипы RLDRAM от Infineon:

    00:20

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