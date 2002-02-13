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    13 февраля 2002

    Компания Xerox обвинена в воровстве программного обеспечения:

    16:03

    Начато тестирование Microsoft SQL Server 2000 64-Bit Edition:

    15:38

    Компания British Telecom заявила о правах на гиперссылки:

    15:08

    Обновление BIOS от Tyan:

    14:52

    DHTML Menu Builder v.3.3.0:

    14:31

    WinMX v.3.0 Beta 4:

    14:10

    17-дюймовый ЖК дисплей от Samsung, дизайн - от Porsche:

    13:11

    ChipWrights: новое слово в DSP для обработки изображений:

    12:49

    Новая серия принт-серверов HardLink:

    12:43

    18-дюймовый LCD монитор от NEC-Mitsubishi:

    12:10

    IBM MXT в чипсете от ServerWorks:

    12:06

    193 нм до предела!:

    12:02

    VIA и Phoenix Technologies заключили соглашение:

    11:56

    AbsoluteFTP v.2.0 Beta 5:

    02:50

    TSMC - за стандартизацию 0,10 и 0,13 мкм техпроцессов. На основе своих...:

    02:19

    Обновление BIOS от SUMA для оверклокеров:

    02:19

    UMC отказывается от SiLK в пользу K-film:

    02:10

    Новые Detonator для карт Inno3d & eVGA:

    01:55

    EditPro v.1.56:

    01:31

    Фото дня:

    01:06

    3DMark 2001 SE от MadOnion.com, официально:

    00:57

    Определены номинанты на звание Игры 2001 года:

    00:31

    CDCheck v.3.0.0:

    00:02

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