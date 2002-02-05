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    5 февраля 2002

    Mozilla v.0.9.8:

    21:50

    Свежие аудио драйвера от AOpen:

    21:15

    AwardFlash v.2.02:

    21:07

    Adaptec Ultra160 Family Manager Set V.1.11 от Asus:

    20:48

    Новые графические драйвера от ECS:

    20:40

    Перспективы применения CMOS в "системах-на-чипе":

    18:20

    Новый MP3 плеер от Aiwa:

    18:03

    ISSCC: Intel расскажет о McKinley и 5 ГГц процессоре:

    10:14

    7VRXP: первая KT333 плата от Gigabyte:

    10:01

    Тайваньские цифровые фотоаппараты в 2002:

    09:48

    Новый суперкластер на платформе AMD:

    09:46

    Тайвань: кто же самый прибыльный?:

    09:44

    Анонс карт семества 3DLabs WildCat III:

    09:39

    SCSI-соглашение:

    09:36

    PowerStrip v.3.14 Beta Build 249:

    03:52

    MDaemon Mail Server v.5.05:

    03:38

    Microsoft BizTalk Server 2002:

    03:17

    BootStar v.7.32 (Updated!):

    03:02

    Easy CD-DA Extractor v.4.6.9:

    02:48

    The Bat! v.1.54 Beta 37:

    02:28

    Обновление BIOS от ECS:

    02:14

    IEEE 802.11a оборудование от NetGear:

    02:08

    IBM: не все то выгодно, что стильно...:

    02:02

    Обновление для SoundBlaster Live! 5.1:

    01:57

    Accompli 388: новый смартфон от Motorola:

    01:44

    HWiNFO32 v.1.05 (Updated!):

    01:19

    Мобильные технологии и связь за январь:

    01:16

    128 Мб версии ATi RADEON 8500 и RADEON 8500 LE, официально:

    01:01

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