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    21 февраля 2002

    6-мегапиксельная D-SLR камера D100 от Nikon:

    19:01

    Rambus лицензировала RaSer разработчику InfiniBand чипов:

    18:26

    Intel прекращает выпуск десяти моделей процессоров:

    17:59

    GF4 Ti4600 карта V8460 Ultra от ASUS, подробности:

    17:45

    AMD: подробности о чипсетах для 64-битных процессоров Hammer:

    17:26

    Новая линейка ПО от Symantec для Mac:

    15:10

    Обновление BIOS от Epox:

    14:33

    StyleBuilder v.1.0:

    14:26

    5.1-канальная Dolby Digital система PlayWorks 2500V от Creative:

    14:21

    Security Bulletin MS02-007 и критические обновления SQL Server 7.0 / SQL Server 2000 от Microsoft:

    13:59

    ASML представит свое видение литографии на SPIE:

    13:57

    Новый контроллер для картоводов по USB 2.0:

    13:48

    Hitachi LCD: возвращение:

    13:46

    NEC ищет надежного поставщика больших LCD дисплеев:

    13:44

    Сделка AMD - Alchemy, подробности:

    11:34

    Кого купит Motorola ?:

    04:32

    Новые модели ноутбуков серии VAIO R505:

    04:19

    CpuIdle и CpuIdle Pro v.5.9:

    03:39

    Mac OS X 10.1.3 Update:

    03:24

    LimeWire v.2.2.1:

    03:04

    CDCheck v.3.0.0.28b:

    02:47

    Audiotools v.3.70 Interim 3:

    02:32

    Asus Live Update v.3.29.04:

    02:03

    Канадские разработчики подружили Linux и DirectX 8:

    01:46

    Новые драйверы звука от Creative Updated:

    01:24

    Team Development Guide with Visual Studio .NET and Visual SourceSafe от Microsoft:

    01:10

    The Bat! v.1.54 Beta 41:

    00:49

    SDK для разработки приложений для ОС Pocket PC 2002 от Microsoft:

    00:31

    Обновление BIOS от VIA:

    00:17

    Microsoft Data Analyzer 3.5 Evaluation Version - International Update:

    00:01

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