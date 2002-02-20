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    20 февраля 2002

    BlindWrite Suite v.1.2.2:

    15:10

    PECompact v.1.74:

    14:55

    Двухскоростные концентраторы HardLink:

    14:41

    Бесплатных мыльниц от AltaVista больше не будет:

    14:40

    Новые 3-мегапиксельные камеры от Kyocera:

    14:31

    AbsoluteFTP v.2.0:

    14:16

    The Bat! v.1.54 Beta 40:

    13:56

    Обновление BIOS от Tyan:

    13:40

    VIA Apollo KT333, официально:

    13:38

    NPD-10JWL: PDA от Hitachi с беспроводным LAN интерфейсом:

    11:56

    Графические карты линейки NVIDIA Quadro4, внешний вид:

    10:48

    Новые чипы памяти TeraSync DDR FIFO от IDT:

    10:28

    Первый комбо CD-RW/DVD привод от Plextor:

    10:10

    Visio 2002 Service Release 1 (SR-1) Update:

    06:00

    Печальная новость о проекте Corel OpenSource:

    05:44

    Найдено возможное средство для анализа кода Windows:

    05:21

    NetCaptor v.7.00 Beta 2:

    05:07

    CompuPic Pro v.6.1 Build 1201:

    02:47

    PowerStrip v.3.14 Build 254 Beta:

    02:26

    CDRWIN v.4.0A Beta:

    02:05

    Стратегический альянс Microsoft и Intel в области беспроводных технологий:

    01:46

    Официальные драйверы от ATi для Windows 98/98SE/ME:

    01:15

    Windows XP Patch: NTFS chkdsk.exe Update:

    00:50

    DHTML Menu Builder v.3.3.001:

    00:18

    Прощай 3dfx!:

    00:01

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