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    26 февраля 2002

    3D принтер от Roland:

    14:34

    16,6-мегапиксельная CCD матрица и камеры от Kodak:

    13:31

    Обновление BIOS от ACorp:

    12:59

    IDF Spring 2002: чипсеты от Intel:

    12:47

    HARDiNFO 2002 Pro v.3.01:

    12:45

    ProxyInspector for WinGate v.2.2:

    12:25

    Новые драйверы от Hercules:

    12:08

    NVDVD: встречайте новый DVD плеер от NVIDIA:

    11:45

    IDF Spring 2002: серверная Prestonia и Plumas:

    11:39

    SiGe победит... в итоге:

    10:32

    Motorola использует технологии Kodak в своих CMOS сенсорах:

    10:27

    Две новых цифровых камеры от Konica:

    02:52

    CPUFSB v.2.2.5:

    02:45

    Samsung приступил к производству 19-дюймовых TFT LCD:

    02:36

    CPUCooL v.7.0.13:

    02:30

    IDF Spring 2002: чипсет для McKinley:

    02:23

    Hitachi-STMicro: 64-битное RISC ядро SH5-100:

    02:17

    7-Zip v.2.30 Beta 16:

    02:07

    Обновление BIOS от AOpen:

    01:41

    Apache v.2.0.32 Beta:

    01:20

    IDF Spring 2002: Adaptec анонсировала Serial ATA чип и контроллер (updated):

    01:00

    BootXP v.1.75 Final:

    00:56

    Обновление BIOS и утилиты Live Update от Asus:

    00:40

    Adobe Photoshop 7.0, официально:

    00:28

    Table v.3.30:

    00:25

    Новые драйверы от AOpen:

    00:07

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