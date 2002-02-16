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    16 февраля 2002

    LogBoard: планшетный ПК от ELSA:

    14:54

    ELSA пытается уйти от банкротства:

    14:38

    Yamaha: порисуем на диске?:

    14:02

    DVD/CD-RW комбо-привод PX-320A от Plextor:

    13:57

    Чипы от Philips и Mitsumi: вместе производим, вместе продаем:

    13:53

    GeForce4 Ti/MX карты от Chaintech:

    13:26

    LimeWire v.2.2.0:

    06:10

    Style XP v.8.0.0 Beta:

    05:49

    NotePro v.1.82:

    05:31

    Radeonator v.1.50:

    05:21

    WMA Encoder Decoder v.1.4.2:

    05:06

    RegRun Security Suite v.3.1:

    04:41

    Microsoft BizTalk Server 2002 Toolkit для Microsoft .NET:

    04:21

    Обновление BIOS от Intel:

    03:59

    Повторный выпуск Windows .NET Beta Build 3604:

    03:41

    Обновление BIOS от Suma:

    03:20

    Audiotools v.3.70 Interim 2:

    02:57

    Новые материалы для 157 нм литографической оптики:

    02:20

    SUMA начинает производство GeForce 4 видеоплат:

    01:37

    Фото дня: новые типы упаковок для всех линеек процессоров от AMD:

    01:04

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