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    18 февраля 2002

    CompuPic Pro v.6.1 Build 1199:

    15:51

    Samsung и Hynix: очередной подъем цен на DRAM:

    15:39

    DesignJet 5000UV: новые широкоформатные принтеры от Hewlett Packard:

    15:10

    Zoom Player - Zoom Player v.2.50 Beta2:

    15:00

    Обновление BIOS от Suma:

    14:32

    Обновление BIOS от MSI:

    13:46

    Фото дня: Daytona GeForce4 MX440 от Palit:

    13:00

    Минздрав предупреждает: игры опасны для вашего здоровья:

    12:30

    Мобильные Intel Pentium 4-M - до конца первого квартала:

    11:56

    CeBIT 2002: PDA LOOX от Fujitsu Siemens, подробности:

    11:03

    ICX413AQ: новая 6-мегапиксельная CCD матрица от Sony:

    03:55

    Новые драйверы NVIDIA Detonator v.27.40/27.52 от Asus - утка!:

    03:35

    ProxyInspector for WinRoute v.2.0b:

    03:12

    600 МГц Mobile Celeron - в 800 МГц Desktop Celeron? Никакого мошенства!:

    02:36

    7-Zip v.2.30 Beta 15:

    02:05

    Windows XP Professional SP1 Build 3604 стал доступен бета-тестерам:

    01:42

    Обновление BIOS от Gigabyte:

    01:04

    PowerStrip v.3.14 Beta Build 252:

    00:52

    ZoneAlarm Pro v.3.0.070 Beta:

    00:39

    Trans-XP v.1.01:

    00:31

    CPUCooL v.7.0.12:

    00:20

    Свежие мониторинги:

    00:14

    Карманная многоканальная цифровая студия от Tascam:

    00:14

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