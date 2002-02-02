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    2 февраля 2002

    Обновление BIOS от Asus:

    21:55

    Кому фильтры? А даром?:

    16:53

    System Cleaner v.4.6.4.54:

    16:25

    CDCheck v.3.0.0.25b:

    16:08

    DELL+ATI, DELL+ESS - видео и звук:

    15:50

    Drive Region Info v.2.1:

    15:27

    Новые видео драйвера для чипсетов Intel 830M и Intel 830MG:

    15:13

    Новый сканер AV8000S фирмы Avision:

    03:31

    Портативный MP3-проигрыватель/диктофон Sountainer:

    02:48

    Acer: массовое производство USB 2.0 не за горами:

    02:39

    Предпринята попытка приостановить судебный процесс против Microsoft:

    02:02

    VIA official patch v.1.04 - результаты тестирования:

    01:15

    Windows Highlighter v.1.0 (Windows Update):

    01:03

    Обновление BIOS от EPoX:

    00:50

    CDR Info v.1.14 и PX Info v.1.14:

    00:33

    BlindWrite Suite v.1.2.1:

    00:18

    PlexTools v.1.12:

    00:06

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