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    22 февраля 2002

    За военных США взялись кибермедики:

    19:04

    Infomart Kaii: еще один Linux PDA:

    18:14

    Камеры DSC-P31, DSC-P51 и DSC-P71 от Sony:

    17:43

    Запоздавшие Detonator v.27.30 для Windows 9x/ME от SUMA:

    16:18

    Intel приступает к продажам iSCSI адаптеров:

    16:00

    Новые драйверы для контроллеров Realtek:

    15:45

    Рынок DRAM: текущая ситуация:

    15:45

    Обновление BIOS от Asus и MSI:

    15:32

    Microsoft PowerToys for Windows XP: все печальнее и печальнее:

    15:12

    The Bat! v.1.54 Beta 42:

    14:47

    WinGate v.5.0 Beta C:

    14:21

    Trillian v.0.725:

    14:04

    Ноутбуки под управлением Solaris на Sun UltraSPARC IIe:

    11:15

    40х CD-RW ATAPI привод от TEAC:

    10:42

    1 Гб модули DIMM на wBGA чипах от Transcend:

    10:30

    MVC-CD250 и MVC-CD400 от Sony: пишем фото на 8 см CD-R/RW:

    03:12

    Обновление BIOS от SUMA:

    03:00

    Nikon: новая цифровая камера Coolpix 2500:

    02:55

    Visual SQL-Designer v.2.75:

    02:48

    PowerStrip v.3.14 Build 255 Beta:

    02:34

    WinMX v.3.0 Beta 5:

    02:18

    Новые версии утилит для видеокарт Asus Updated:

    01:51

    Windows XP Patch: NTFS chkdsk.exe Update (64 Bit Edition):

    01:33

    Digital Image Recovery v.1.47:

    01:15

    Обновление BIOS от Asus:

    01:01

    DriverSpyNT v.1.14:

    00:47

    Новые драйверы встроенного видео для чипсетов Intel:

    00:32

    Обновление BIOS от MSI:

    00:11

    Mandrake Linux v.8.2 Beta 3:

    00:02

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