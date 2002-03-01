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    1 марта 2002

    Microsoft: Лечим Microsoft Picture It!:

    18:48

    Интернет: PHP v.4.1.2 и проблемы с безопасностью предыдущих версий:

    18:28

    Новые драйверы USB 2.0 v.2.2 от Adaptec:

    18:12

    Новая версия HydraVision v.2.50.023 от ATi:

    16:15

    IDF Spring 2002: о внедрении архитектуры Infiniband:

    16:10

    IDF Spring 2002: одночиповые Gigabit Ethernet контроллеры от Intel:

    15:28

    IDF Spring 2002: первые 0,13 мкм чипы на 300 мм пластинах от Intel:

    15:18

    3D Prophet FDX 8500 LE от Hercules, официально:

    14:59

    20,1-дюймовый ЖК монитор от Sharp:

    14:41

    3-D измерительная система для 0,10 мкм техпроцесса от Applied:

    14:02

    128 Мб 400 МГц чипы DDR SDRAM от Samsung:

    13:31

    KT333 плата K7VA333 от Lucky Star:

    13:20

    Цифровая печатная система Olympus CAMEDIA TruePrint:

    12:54

    Microsoft: Windows XP SP1 ожидается ближе к концу этого года:

    07:23

    Обновление для драйверов NVIDIA Detonator v.27.70 - Refresh Fix:

    05:37

    Microsoft: Site Server 3.0 Service Pack 4 Debug Symbol Files:

    05:15

    Microsoft: Site Server 3.0 patch required for setup on Windows 2000:

    04:57

    Интернет: DHTML Menu Builder v.3.3.002:

    04:39

    Новые драйверы NVIDIA Detonator v.27.70 Beta:

    04:21

    Новые драйверы для видеокарт от Matrox под Windows 98/ME/NT 4:

    03:02

    Обновление BIOS от Intel:

    02:43

    Новые драйверы NVIDIA Detonator v.27.42 WHQL от SUMA:

    02:20

    Мультимедиа: Audio CD Maker v.5.0:

    01:54

    Обновление BIOS от ECS:

    01:32

    MIPS: программируемая логика в будущих процессорах:

    01:17

    Утилиты: Radeonator v.1.60:

    01:10

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.50 RC 1:

    00:56

    О PR-рейтингах 0,13 мкм процессоров Athlon XP и материнских платах для них:

    00:37

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.4.6.9 Build 3:

    00:34

    Утилиты: Reg Organizer v.1.3 Beta 2:

    00:12

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