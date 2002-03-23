  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 марта 2002

    Портативный ПК Tiqit eightythree:

    15:31

    ICM-202: микрокамера для мобильных телефонов от IC Media:

    14:55

    Constellation 3D, ее многослойные HDTV ROM FMD системы и Россия:

    13:36

    Новый комбо CD-RW/DVD привод от Pioneer:

    12:54

    AMD 768, новая исправленная версия:

    12:37

    Мультимедиа: Audiotools v.3.70 Interim 6:

    08:42

    Интернет: LimeWire v.2.3.1 Beta:

    08:22

    Интернет: The Bat! v.1.60 Final:

    07:59

    Утилиты: Intel Application Accelerator v.2.1 Beta:

    07:02

    Обновление BIOS от AOpen, Tyan и SUMA:

    06:34

    Refresh Rate Fix для Detonator v.28.32 под Windows 2000/XP:

    06:11

    Утилиты: NVIDIA BIOS Editor v.1.0 RC3 Build 180:

    05:50

    Новые драйверы Detonator от Asus, SUMA и VisionTek:

    05:25

    Microsoft: Windows XP SE, DirectX 9.1, NTSwitch:

    04:54

    Интернет: Netscape v.6.2.2:

    04:34

    Мультимедиа: Winamp v.2.79:

    03:57

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018