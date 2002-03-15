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    15 марта 2002

    LPP-EUV: Новый источник света для фотолитографии:

    19:48

    Новые биометрические сенсоры FMA:

    19:01

    Kyro III: VIA подтвердила факт переговоров с ST:

    15:37

    1 ГГц ноутбуки дешевле $1000: раньше, чем вы думаете:

    15:33

    CeBIT 2002: Toshiba представляет 110 Гб DVD:

    14:59

    Японские производители приняли спецификацию PSRAM:

    14:04

    CeBIT 2002: рабочие станции Sun Blade 2000 на 1,05 ГГц UltraSparc III:

    13:13

    CeBIT 2002: новая графика и монитор для рабочих станций Sun (Update):

    13:08

    Новые периферийные контроллеры от VIA:

    12:08

    CeBIT 2002: Western Digital переходит на Serial ATA:

    11:41

    Интернет: The Bat! v.1.54 Beta 48:

    08:15

    Интернет: ICQ 2002a Build 3706 (Updated):

    07:59

    Microsoft Security Bulletin MS02-006: Unchecked Buffer in SNMP Service... Part IV:

    07:39

    Мультимедиа: BSPlayer v.0.84.481:

    07:25

    Текст и графика: ABBYY FineReader 6.0 Professional/Corporate Edition/Scripting Edition/Engine:

    06:31

    Обновление SeaTools Suite от Seagate:

    05:24

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.4.7.0:

    04:48

    CeBIT 2002: ATi о RV250 и RV300; кое-что о 128 Мб AIW Radeon 8500:

    04:46

    Обновление BIOS от ECS и MSI:

    04:29

    Утилиты: NVmax v.4.00.49:

    04:04

    DVD+RW альянс: спецификация Mt Rainier и пополнение рядов:

    03:58

    Игры: Silent Storm Новый проект от Nival Interactive:

    03:42

    Игры: Обновление планов от 1С:Мультимедиа и Nival Interactive:

    03:19

    CeBIT 2002: мобильные процессоры C3 от VIA:

    03:03

    Интернет: ProxyInspector for WinProxy v.2.2:

    02:57

    CeBIT 2002: чипсет P4X333 от VIA и первая плата:

    02:14

    CeBIT 2002: новые чипсеты nForce 620-D и nForce 615-D от NVIDIA:

    01:25

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