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    26 марта 2002

    Новые южные мосты от SiS:

    22:03

    32х скоростной CD-RW привод от Marantz:

    21:50

    Новые web-камеры WebCam 5/WebCam от Creative:

    17:52

    Спрос на DRAM - лучший стимул для строительства 300 мм фабрик:

    17:26

    Crypto Accelerator I от Sun:

    15:40

    Цены на Pentium 4-M существенно снизятся в мае:

    14:19

    Samsung подняла контрактные цены на DRAM еще на 5%:

    13:41

    Новые чипы: слой из сапфира и свет вместо меди:

    13:07

    JEDEC объявила спецификации DDR-II и раздумывает о DDR400:

    11:49

    Утилиты: ASTRA (Advanced Sysinfo Tool and Reporting Assistant) v.4.02:

    10:46

    Мультимедиа: EasyDivX v.0.80:

    10:32

    AMD и Intel: снижение цен в середине апреля:

    10:28

    Мультимедиа: DivX 5.0 для Mac OS и Linux:

    10:00

    Infineon представила 1 Гб и 2 Гб модули DDR SDRAM:

    09:50

    Обновление BIOS и драйверов от AOpen:

    08:28

    Обновление BIOS от ACorp, EPoX, Gigabyte и Soyo:

    08:11

    Microsoft: BootVis Tool Update:

    07:46

    Архиваторы: 7-Zip v.2.30 Beta 18:

    07:22

    Мультимедиа: Pulsent Video Codec Революция в цифровом видео?:

    06:53

    Интернет: ICQ 2002a Beta v.5.33 Build 3722:

    06:36

    Интернет: PHP v.4.2.0 RC 1:

    06:15

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