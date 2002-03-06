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    6 марта 2002

    О совместимости плат EpoX 8KHA/8KHA+ с картами VisionTek GF4 Ti4600:

    23:12

    Обновления для Adobe Premiere и Adobe PageMaker:

    18:14

    Microsoft Security Bulletin MS02-013: Java Applet Can Redirect Browser Traffic (Updated):

    17:59

    Утилиты: GeForce Tweak Utility v3.2t24 Beta:

    17:46

    S3 купит графическое подразделение STMicro?:

    17:33

    Объявлен iVDR - новый стандарт для съемных винчестеров:

    16:50

    Линейка ноутбуков на Mobile Pentium 4 от IBM:

    14:56

    CeBIT 2002: Samsung намерена показать DDR400:

    14:24

    Casio: ноутбук с альтернативной спиртовой батареей:

    13:56

    Двухпроцессорная плата E7500 Master-LS от MSI:

    13:06

    Philips, STMicro и TSMC: вместе - на 0,09 мкм. Плюс мнение UMC:

    12:03

    XXI выпуск 3DGiТогов:

    11:31

    PlexWriter 40/12/40A: теперь доступны две версии:

    11:19

    Обновление BIOS от AOpen:

    05:56

    ОС: Mandrake Linux v.8.2 Beta 4:

    05:43

    Интернет: Opera v.6.02 Beta Build 1052 (без Java):

    04:16

    Утилиты: Matrox Technical Support Tweak Utility v.4.03.002:

    03:50

    Утилиты: Reg Organizer v.1.3 Beta 4:

    03:27

    Утилиты: INTEL Processor Frequency ID Utility v.4.5:

    03:06

    Утилиты: Customizer XP v.1.7.8 Beta 2:

    02:41

    Утилиты: Radeonator LE v.1.0 Beta:

    02:18

    Мультимедиа: Media Jukebox v.8.0.218 Beta:

    01:52

    Интернет: ZoneAlarm Pro v.3.0 Бета-тестирование завершено:

    01:37

    Архиваторы: 7-Zip v.2.30 Beta 17:

    01:19

    Пресс-конференция Creative: SoundBlaster Extigy – официально в России:

    00:56

    Новые старые драйверы Detonator от SUMA и Gainward:

    00:38

    Обновление BIOS от FIC, Lucky Star, MSI, Soltek и Soyo:

    00:17

    Обновление BIOS от Asus:

    00:05

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