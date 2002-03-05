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    5 марта 2002

    0,13 мкм процессоры Virtex-II Pro для Xilinx будет делать IBM:

    17:49

    Новый Zaurus со встроенной камерой от Sharp:

    17:28

    3,2-мегапиксельная Allegretto 3310 от Toshiba:

    16:57

    Mobile Pentium 4-M ноутбук от Sony с 16,1-дюймовым экраном:

    16:37

    Консорциум iVDR: дополнение:

    16:05

    ServerWorks выбрала Ultra320 SCSI от Adaptec для платформы Marquis:

    15:53

    Microsoft: Security Bulletin MS02-013: Java Applet Can Redirect Browser Traffic:

    14:39

    Парад новых драйверов от ATi:

    14:14

    Текст и графика: HyperSnap-DX v.4.31.01:

    13:49

    Три новых системных платы от Iwill:

    13:47

    Timex: время и деньги "в одном флаконе":

    12:57

    SmartPad2 для PocketPC от Seiko:

    12:45

    Photo Yepp II от Samsung:

    12:35

    Мультимедиа: DivX 5.0 Продолжение банкета. Что почем?:

    07:02

    Мультимедиа: DivX 5.0 Король умер. Да здравствует король!:

    05:15

    Карты Siluro GF4 Ti от ABIT:

    03:57

    Архиваторы: WinRAR v.3.00 Beta 4:

    03:15

    OpenAL++ Чтобы лучше слушать...:

    02:45

    Утилиты: ESB Unit Conversion Utility v.2.0.1:

    02:19

    IBM 120GXP поменяли родину:

    02:09

    Обновление BIOS и драйверов звука от SUMA:

    02:01

    DVD+RW диски DVD+RW47S от TDK:

    01:53

    BIOS Live Update Utility (@BIOS) v.1.08q от Gigabyte:

    01:44

    iVDR: новый формат жестких дисков?:

    01:40

    Утилиты: PowerStrip v.3.15 Beta Build 262:

    01:31

    DVD Forum: "синий" лазер пока забракован:

    01:23

    Обновление BIOS от ECS и Soyo:

    01:13

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