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    29 марта 2002

    Новые Pentium 4 в ближайшие два месяца:

    19:14

    Новый EL дисплей с разрешением 128 ppi от Toshiba Matsushita Display:

    18:47

    Полупроводниковый лазер фиолетово-голубого диапазона от Sanyo:

    18:32

    SS40 и SS50: новые barebone-системы от Shuttle:

    14:16

    ATi R300: что дальше?:

    12:52

    Утилиты: Ad-Aware v.5.7:

    12:46

    SSP-PD20: портативный цифровой музыкальный проигрыватель Sanyo:

    12:41

    Jedec стандартизует WLAN:

    12:38

    Текст и графика: Vim v.6.1:

    12:22

    Visionics представляет систему идентификации личности для сотовых телефонов:

    12:21

    Мультимедиа: Audio CD Maker v.5.0.2:

    11:57

    Новые электронные скрипки от Yamaha:

    11:37

    Интернет: Kerio Personal Firewall v.2.1.3:

    11:36

    Ноутбуки от Toshiba на процессорах Pentium 4-M:

    11:01

    Утилиты: NVIDIA NVSDK v.5.2:

    10:54

    Утилиты: NVFlash Utility v.4.14:

    10:36

    Новые звуковые AC97 драйверы от Gigabyte:

    10:19

    Обновленная версия платы Tiger MPX от Tyan:

    10:16

    Обновления драйверов под Windows XP для контроллеров от Adaptec:

    10:00

    Новые драйверы для карт ATi Radeon под Windows 98/ME:

    09:34

    Обновление BIOS от Abit и Tyan:

    09:21

    Microsoft: SDK Development Tools March 2002 и Workflow Designer для Exchange 2000 Server:

    08:58

    Microsoft: Новости с поля битвы. Palm и Novell. Коротко.:

    08:42

    Mircosoft Security Bulletin MS02-015: 28 March 2002 Cumulative Patch for Internet Explorer:

    08:18

    Mircosoft: Windows XP Quality of Service (QoS) Enhancements and Behavior:

    07:54

    Цены на DRAM: нижняя точка за два последних месяца:

    02:16

    Новые карты от Palit: ближайшие планы:

    01:10

    Дактилоскопия "на вынос" от Omron:

    00:22

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