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    20 марта 2002

    Фото дня: RSI и анти-RSI по-тайваньски:

    22:33

    Asustek займется производством плат ATI?:

    20:04

    Новый фото принтер от Epson:

    17:53

    Проекторы тайваньского производства на CeBIT 2002:

    17:38

    Спецификации семейства чипов SiS330:

    14:36

    Verizon Wireless и Lucent создадут сотовые сети, передающие данные со скоростью 2,4 Мбит/с:

    14:36

    Клавиатура без проводов... и кнопок:

    11:43

    Новая универсальная dielectric etch система от Applied:

    11:34

    Совместное предприятие чипмейкеров и японского правительства:

    10:33

    PCI SIG: спецификация PCI версии 2.3:

    10:14

    Первая web-камера с интерфейсом USB 2.0:

    09:49

    Microsoft: .NET Framework Service Pack 1:

    08:07

    Microsoft: Xp_msver Returns Null for Most of the Properties of a Non-English SQL Server Installation:

    07:49

    Microsoft: Stay Secure Scripts Download:

    07:34

    Microsoft: Visual J# .NET Beta 2:

    07:20

    Новые драйверы от Iomega:

    07:04

    Обновление драйверов от Realtek:

    06:52

    Новый USB 2.0 драйвер от VIA:

    06:40

    Обновление BIOS от EPoX, FIC и Iwill:

    06:24

    Обновление BIOS, драйверов и утилит от HighPoint:

    06:13

    Обновление BIOS и утилиты PC Probe от Asus:

    05:56

    Утилиты: BootStar v.7.35:

    05:34

    Интернет: The Bat! v.1.54 RC1:

    05:18

    Интернет: Opera v.6.02 Beta Build 1061 (без Java):

    04:59

    Интернет: LimeWire v.2.3.0 Beta:

    04:41

    Текст и графика: Corel Designer 9 Лучше поздно, чем никогда:

    04:17

    Утилиты: O&O Defrag v.4.0.508 Professional Edition/Server Edition:

    03:57

    Цены на SDRAM подталкивают к переходу на выпуск DDR плат:

    00:33

    Powerchip лицензировала 0,10 мкм техпроцесс у Mitsubishi:

    00:32

    Новые струйные принтеры от Lexmark: до 4800 dpi:

    00:30

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