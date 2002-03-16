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    16 марта 2002

    CeBIT 2002: ноутбуки от JVC. Меньше - только PDA:

    16:38

    FujiFilm и SMaL представят самую маленькую в мире цифровую камеру:

    14:32

    Фото дня 2: Athlon XP 2100+ и Athlon MP 2000+:

    10:58

    CeBIT 2002: прототип Blu-Ray устройства от Toshiba:

    10:09

    CeBIT 2002: новые мониторы от Iiyama:

    09:47

    Многофункциональное устройство Prizma AJ-6110 от Sharp:

    09:21

    Фото дня: reference-платы ATi RADEON IGP:

    09:04

    Мультимедиа: MP3 CD Burner v.1.48:

    08:37

    Интернет: ProxyInspector for WinRoute 2.1:

    08:06

    Microsoft vs Терроризм:

    07:27

    Новые драйверы и утилиты от Leadtek:

    07:01

    Новые драйверы от AOpen:

    06:38

    Обновление BIOS от AOpen:

    06:13

    Новая версия AGP WHQL драйвера от VIA:

    05:51

    Мультимедиа: DivX Player v.2.0 Alpha 2 Update:

    05:27

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.3 Beta 1:

    05:05

    Утилиты: X-Setup 6.2 Beta 1:

    04:21

    Утилиты: FineCrypt v.7.1:

    03:57

    Интернет: The Bat! v.1.54 Beta 49:

    03:36

    Утилиты: Style XP RC1:

    03:19

    Интернет: ReGet Deluxe v.2.2 Build 113 Beta:

    02:58

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