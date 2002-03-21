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    21 марта 2002

    Cherry: Cybo@rd Plus Edition Black:

    19:42

    Pentax 230: 2-мегапиксельная камера с некоторыми возможностями стереофотографии:

    18:38

    Обновление BIOS от Asus, Soltek и Supermicro:

    15:39

    Обновление BIOS от Gigabyte:

    15:32

    Производители радаров протестуют против введения новых ограничений на излучение в широкой полосе частот:

    15:23

    Новая версия 4in1 драйверов от VIA:

    15:15

    Новые официальные драйверы для видеоадаптеров Radeon от ATi:

    15:03

    Rayovac I-C3: аккумуляторы, перезаряжающиеся за 15 минут:

    13:57

    Новый одночиповый PAL/SECAM/NTSC видео декодер от NEC:

    10:47

    Интернет: ProxyInspector for WinGate v.2.3:

    10:40

    40х скоростной CD-RW привод CD-RW540EKB от TEAC:

    10:30

    Интернет: ProxyInspector for WinProxy v.2.3:

    10:25

    193 нм сканеры Nikon использованы для выпуска 90 нм чипов. Не называя Intel:

    10:16

    PowerDVD XP 4.0 1329b Patch Updated:

    10:10

    Micron начала поставки образцов DDR400 чипов памяти:

    10:00

    Интернет: Kerio Personal Firewall v.2.1.2:

    09:55

    QDR SRAM: одобрение JEDEC и новый участник группы:

    09:54

    ATi: финансовые итоги прошедшего квартала:

    09:43

    Обновление LiveUpdate от Symantec:

    09:32

    МР3 плеер SSP-PD20 со 128 Мб встроенной памяти от Sanyo Electric:

    09:28

    Fujitsu реорганизует свое LCD подразделение:

    09:17

    Интернет: NetCaptor v.7.0 Beta 3:

    09:15

    Новые низкопрофильные 512 Мб модули DDR SO-DIMM от Transcend:

    09:07

    Интернет: DHTML Menu Builder v.3.3.004:

    08:55

    В конгрессе США продвигается идея создания high-tech спецназа:

    08:53

    23-дюймовый Cinema HD Display от Apple:

    08:42

    Мультимедиа: DVD Decrypter v.3.0.0.14:

    08:19

    Утилиты: Reg Organizer 1.3:

    07:57

    Мультимедиа: Audio CD Maker v.5.0.1:

    07:43

    Интернет: ZoneAlarm Pro v.3.0.091:

    07:19

    Microsoft: Бета тестерам Mira предстоит потратиться:

    07:01

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