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    25 марта 2002

    Мачикадо, или уличная сеть от MIS:

    20:28

    Canesta: чипы распознавания трехмерных объектов или еще одна виртуальная клавиатура:

    19:35

    Новый CD/MP3 плеер от SONICblue:

    18:48

    Новые гигабитные коммутаторы HardLink HS-224RM и HS-224RFM:

    18:47

    Все драйверы прошедшей недели (18.03.2002-24.03.2002):

    17:44

    Все BIOS прошедшей недели (18.03.2002-24.03.2002):

    17:05

    TFT LCD: апрельское подорожание:

    16:56

    Новый сканер Mustek Plug-N-Scan 2400M:

    15:17

    Новые системные платы VC17, VI11 и AN17 от FIC:

    14:56

    NVIDIA nForce 220 появится в апреле:

    14:54

    VIA: обновленные планы по выпуску чипсетов для настольных ПК:

    11:30

    О ценах на DRAM:

    10:44

    Интернет: The Bat! v.1.60a Beta:

    08:30

    На территории США пойман с поличным первый DVD-пират:

    08:11

    Утилиты: CPUFSB v.2.2.6:

    07:57

    48x скоростной CD-RW привод и 32х CD-R диски от Verbatim:

    07:50

    Утилиты: CPUCooL v.7.0.15:

    07:47

    Мультимедиа: DVD Decrypter v.3.0.0.15:

    07:24

    Game Developers Conference: немного о DirectX 9:

    07:07

    Запись: Blindwrite Suite v.1.2.4:

    06:41

    Утилиты: Customizer XP v.1.7.9 Beta 1:

    06:17

    Новые Detonator v.28.32m для видеокарт Asus:

    05:55

    Обновление драйверов от Hercules:

    05:30

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