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    27 марта 2002

    Новые ИБП: "President" по-русски:

    13:37

    Dell отказывается от использования RDRAM:

    13:24

    В 2002 году Samsung и Hynix увеличат выпуск DRAM на 60%:

    12:44

    iSuppli о перспективах рынка PDA:

    11:59

    Фото дня: килограммовый кулер от Zalman!:

    11:04

    Ноутбуки All-In-One Multimedia LifeBook от Fujitsu на P4-M:

    10:29

    Обновление драйверов от ALi:

    06:50

    Обновление BIOS и драйверов от HighPoint:

    06:41

    Обновление BIOS от Asus и EPoX:

    06:30

    Драйверы для сканеров Mustek под Windows XP:

    06:18

    Мультимедиа: ATi Multimedia Center v.7.6:

    05:47

    Обновленная версия HydraVision v.3.00.120 Beta от ATi:

    05:32

    Интернет: AbsoluteFTP v.2.0.1:

    05:14

    Мультимедиа: Advanced Encode Decode Tools v.1.058:

    04:50

    Мультимедиа: WMA Encoder Decoder v.1.4.4:

    04:33

    Мультимедиа: Media Jukebox v.8.0.234 Beta:

    04:03

    Интернет: Opera v.6.02 Beta Build 1066 (без Java):

    03:24

    Утилиты: Style XP RC2:

    03:01

    Infineon и Nanya построят две новых фабрики на Тайване:

    01:14

    Новые кулеры от Zalman:

    00:39

    Pioneer снизила цены на записываемые DVD диски:

    00:38

    Elpida, Hynix и Infineon не будут выпускать DDR400. Пара слов о DDR-III:

    00:17

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