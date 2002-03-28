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    28 марта 2002

    Выход аппаратного DivX ;-) декодера XCard от Sigma отложен:

    16:56

    DDR370 и DDR333 модули от Corsair:

    15:08

    Коробочный Athlon XP - в нашей лаборатории:

    14:29

    Стабильный аморфный кремний для солнечных батарей:

    14:11

    Наноэлектроника: из нанотрубок научились делать проводники:

    13:58

    Интернет: The Bat! v.1.60c Beta:

    13:17

    Мультимедиа: MusicMatch Jukebox v.7.11.1045:

    13:06

    Новый iPod от Apple:

    12:32

    Intel 845G и 845GL: VIA и SiS не сдаются:

    12:11

    Утилиты: DriverSpyNT v.1.20:

    12:00

    Интернет: ReGet Deluxe v.3.0 Build 114 Beta:

    11:30

    Mircosoft: Shared Source Common Language Infrastructure Beta 1:

    11:02

    Mircosoft: COM+ Rollup Package 18.1:

    10:41

    Mircosoft: Operations Manager 2000: Agent Manager Events Spreadsheet:

    10:19

    Поставщики чипов 2001: Top 30 по данным iSuppli:

    09:55

    Mircosoft: MSXML 4 SP 1 (Microsoft XML Core Services) Localized:

    09:18

    Новые звуковые драйверы от Gigabyte:

    09:02

    Обновление BIOS от Asus:

    08:40

    Фото дня: KT333 плата SL-75DRV5 от Soltek. Update:

    08:33

    Обновление BIOS от Tyan:

    08:23

    NVIDIA: вопросы и ответы:

    08:07

    Обновление BIOS от FIC:

    07:59

    Обновление драйверов от Gainward (Detonator v.28.32):

    07:41

    40х скоростной CD-RW привод от AOpen:

    07:26

    Первая видео карта от Transcend на чипе SiS315E:

    07:13

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