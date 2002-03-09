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    9 марта 2002

    5-мегапиксельная камера d530 flex от Rollei:

    18:33

    GeForce4 MX420 плата от Creative:

    16:49

    Двухпроцессорная Socket 603 плата SI2P от ABIT:

    16:34

    Утилиты: NVmax v.4.00.47:

    11:02

    Мультимедиа: Audiotools v.3.70 Interim 4:

    10:49

    Концепт-планшет от Hewlett Packard:

    10:41

    Запись: CD Mate v.2.2.3.8:

    10:37

    "Супер" GeForce4 Ti4600 от Gainward:

    10:22

    Чипсеты на CeBIT 2002:

    10:06

    Sun vs Microsoft: Хода нет? - Ходи с бубен...:

    09:35

    Новые драйверы для видеокарт от ATi:

    08:51

    Интернет: The Bat! v.1.54 Beta 46:

    07:55

    Файловые менеджеры: Windows Commander v.5.0 Silent update:

    06:59

    Новые драйверы от NVIDIA для Linux:

    06:37

    Утилиты: ATI RefreshFix v.0.99 Beta:

    06:11

    Microsoft: Unchecked Buffer in Windows Shell Could Lead to Code Execution:

    05:41

    Утилиты: MadOnion. Новый тест:

    04:41

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