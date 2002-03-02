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    2 марта 2002

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.7.8:

    17:45

    Обновление BIOS от Tyan:

    16:43

    Утилиты: Motherboard Monitor v.5.1.0.7:

    16:15

    Новые драйверы от AOpen:

    15:28

    Текст и графика: EditPlus v.2.11:

    14:50

    Обновление BIOS от Supermicro:

    14:33

    DivXNetworks: DivX 5.0 - в понедельник:

    04:23

    NVIDIA: новые версии nForce в марте, nForce2 в июне:

    03:57

    USB web-камера от Sony:

    03:34

    IDF Spring 2002: об оптимизации технологий для мобильных устройств:

    03:16

    Nikon и JSR: программа по разработке резистов для 193 нм литографии:

    03:14

    AMD учредила Boston Design Center:

    02:59

    Ноутбук BioNote FX на 1,2 ГГц Mobile Athlon 4 от Sony:

    02:49

    Мультимедиа: DVD2SVCD v.1.0.7 Build 3:

    02:15

    Утилиты: NVmax v.4.00.43:

    01:50

    Microsoft: The .NET Show: Debugging with Visual Studio .NET (для людей с толстым каналом):

    01:21

    Microsoft: MSN Explorer v.7.00.0021.1900 (Build 2119):

    01:01

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