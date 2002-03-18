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    18 марта 2002

    Hitachi и Mitsubishi объединяют производство чипов:

    20:34

    Все драйверы прошедшей недели (11.03.2002-17.03.2002):

    20:32

    Gate Array не умирают и не сдаются:

    20:16

    15-дюймовые ЖК дисплеи от BenQ:

    20:07

    Все BIOS прошедшей недели (11.03.2002-17.03.2002):

    18:34

    VIA 2580E: контроллер USB 2.0:

    17:54

    Архиваторы: WinRAR v.3.00 Beta 5:

    16:59

    Новые драйверы для видеокарт от Abit:

    16:46

    40х CD-RW привод от TEAC:

    15:29

    CeBIT 2002, Panasonic: голубой лазер в действии:

    14:55

    Новые комбо DVD+R/RW приводы от Sony:

    14:06

    SanDisk начинает продажи 1 Гб карт флэш-памяти:

    13:16

    О LCD дисплеях нового поколения и немного о ценах:

    12:22

    Цена на A4 ноутбуки Inspiron 2600 от Dell близка к $1000:

    10:10

    CeBIT 2002: новинки от TDK:

    09:44

    Intel: очередное сокращение линейки мобильных процессоров:

    09:09

    Интернет: buddyPhone v.4.01:

    08:07

    Reg Organizer 1.3 Beta 6:

    07:49

    Утилиты: NVIDIA BIOS Editor v.1.0 RC3 Build 170:

    07:23

    Microsoft: Security Bulletin MS02-013: Java Applet Can Redirect Browser Traffic Продолжение:

    07:05

    Мультимедиа: Media Jukebox v.8.0.227 Beta:

    06:37

    Microsoft: Windows CE .NET для разработчиков:

    06:12

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