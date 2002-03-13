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    13 марта 2002

    CeBIT 2002: Canon DIGITAL IXUS 330 / S330 DIGITAL ELPH:

    18:38

    CeBIT 2002: Canon DIGITAL IXUS v² / S200 DIGITAL ELPH:

    17:56

    CeBIT 2002: три новых процессора Athlon и ближайшие планы от AMD:

    17:42

    CeBIT 2002: DVD привод с поддержкой пяти форматов от LG:

    16:49

    Intel: поставлен 100-миллионный "боксовый" процессор:

    16:48

    Серия SiS P4: платы NS70-E, NS30-SC/SL и NS35-SC/SL от DFI:

    16:46

    CeBIT 2002: ЖК мониторы с ТВ тюнером от LG:

    16:36

    KT333CE серия AD76: AD76-RAID и AD76 от DFI:

    16:33

    CeBIT 2002: Minolta DiMAGE F100:

    16:17

    CeBIT 2002: новинки от PowerVR и VideoLogic:

    14:41

    CeBIT 2002: Minolta представила DiMAGE 7i:

    14:26

    CeBIT 2002: плазменные панели от отечественного производителя!:

    13:27

    Новые многофункциональные LaserJet MFP системы от Hewlett-Packard:

    12:44

    Mira будет делаться всем миром:

    12:00

    CeBIT 2002: 50-граммовая цифровая камера от BenQ:

    11:18

    CeBIT 2002: McKinley система и 4-процессорный чипсет zx1 от Hewlett-Packard:

    11:04

    CeBIT 2002: SiS демонстрирует SiS648/963 и SiS330:

    10:33

    CeBIT 2002: процессоры Foster MP от Intel:

    10:16

    UMC расширила список выпускаемых ARM RISC процессоров:

    09:51

    Новые серверы от Hewlett-Packard на процессорах от Intel:

    09:33

    SecurityArt: новая компания Sanyo:

    08:51

    CeBIT 2002: Intel выпустила первый чип по 90 нм технологии:

    08:31

    Утилиты: PCMark 2002:

    07:25

    Microsoft: XSL ISAPI Filter 2.2: Server-Side XSL Formatting for Multiple Device Types:

    07:10

    Microsoft: BizTalk Accelerator for HIPAA 1.0 Service Pack 1:

    06:58

    Интернет: PHP v.4.1.2 for Windows Теперь официально:

    06:44

    Утилиты: RegRun Security Suite v.3.11 Beta / All version/:

    06:15

    Утилиты: Nero InfoTool v.1.01:

    05:52

    Интернет: Windows Messenger Update v.4.6.0077:

    05:27

    Интернет: Mozilla v.0.9.9:

    05:05

    Интернет: The Bat! v.1.54 Beta 47:

    04:47

    Драйверы SoundBlaster Live! v.35.12 WHQL и Liveware3 для Windows XP:

    04:24

    Новые драйверы Detonator для видеокарт от Creative:

    04:10

    Обновление USB 2.0, аудио и LAN драйверов от VIA:

    03:52

    Обновление BIOS от Epox и Gigabyte:

    03:38

    Обновление BIOS от Intel:

    03:19

    Обновление BIOS от SUMA:

    03:08

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