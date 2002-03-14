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    14 марта 2002

    CeBIT 2002: цифровая камера Exilim с функциями проигрывателя МР3:

    19:45

    Сервер x440 от IBM:

    15:47

    CeBIT 2002: два новых 17-дюймовых ЖК монитора от Hercules:

    15:44

    CeBIT 2002: Olympus CAMEDIA C-120 и C-220 Zoom:

    13:55

    Новый сканер BearPaw 1200CS от Mustek:

    13:25

    Ноутбуки от Hitachi с... водяным охлаждением!:

    12:55

    SanDisk: Cruzer представлен в Европе:

    11:31

    CeBIT 2002: AGP 8х карты от Elitegroup:

    10:08

    CeBIT 2002: DVD+RW приводы от Philips, Waitec и Ricoh:

    09:50

    CeBIT 2002: пишущий DVD/CD привод DVR-A04 от Pioneer:

    09:09

    Интернет: Outpost Firewall Pro v.1.0.1511 Final:

    08:35

    Мультимедиа: Audiotools v.3.70 Interim 5:

    08:22

    Hewlett-Packard: 4800 dpi - для струйных принтеров!:

    08:12

    Массированное обновление драйверов от Leadtek:

    08:07

    RADEON IGP/IXP: Athlon/Pentium 4 чипсеты от ATI, официально:

    07:59

    Обновление BIOS, драйверов и утилит от Gainward:

    07:47

    Обновления для Adobe Acrobat и Adobe Illustrator:

    07:29

    3D Prophet 4800 на KYROII SE от Hercules:

    07:16

    Монитор StarView LM510TFT от MSI:

    07:09

    Файловые менеджеры: FAR v.1.70 Beta 4:

    07:03

    CeBIT 2002: GeForce4 карты Millennium Silver от Triplex:

    06:39

    Новые iPaq серии H3800 и iPaq клавиатуры от Compaq:

    06:01

    Запись: Nero Express От сложного к простому ...:

    05:59

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.50 Final:

    05:39

    Цифровые камеры DSC-P71 и DSC-P31 от Sony:

    05:35

    Мультимедиа: PowerDVD XP v.4.0 Build 1329d:

    05:15

    Видео камеры с записью на 8 см DVD диски от Hitachi:

    05:05

    Обновление BIOS от Soyo и Supermicro:

    04:48

    Обновление BIOS от Iwill:

    04:24

    Обновление BIOS от VIA:

    04:08

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