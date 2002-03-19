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    19 марта 2002

    Samsung отказалась поднимать цены на DRAM:

    21:48

    CeBIT 2002: немного о планшетных ПК:

    20:25

    Запись: Easy CD Creator 5.x Update:

    16:58

    Samsung: 60 Гб на пластину:

    14:28

    Intel: новые Pentium III-S Tualatin для двухпроцессорных систем:

    12:49

    Новые MCP-чипы от Samsung:

    12:47

    Gartner предупреждает: сети IEEE 802.11b опасны для здоровья ваших данных:

    11:46

    CeBIT 2002: на стенде ASUS, часть 2:

    11:25

    Карманный ПК UBIQ-5000G от Cesscom с применением WISMO:

    10:22

    Материнские платы от PC Chips: ближайшие планы:

    10:19

    Новые драйверы для ATi Radeon под Windows XP:

    07:41

    Microsoft: Security Bulletin MS02-013: Cumulative VM Update Явление третье :-):

    06:42

    ОС: Mandrake Linux v.8.2 Final:

    06:06

    Утилиты: Radeonator v.1.80 Beta / Radeonator LE v.1.1b Beta:

    05:45

    Утилиты: Открыты исходные коды NVmax:

    05:20

    Новые драйверы для NVIDIA nForce:

    04:57

    Обновление BIOS от MSI:

    04:13

    Обновление BIOS от Gigabyte и SUMA:

    03:49

    Интернет: The Bat! v.1.54 Beta 50:

    03:29

    Интернет: FlashGet v.1.2 Final:

    03:04

    CeBIT 2002: на стенде ASUS:

    02:46

    Планы ECS на рынке графических карт:

    02:04

    Фото дня: графическая карта XVR-1000 от Sun:

    01:08

    Fire V100: новый $1000 сервер от Sun:

    00:28

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