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    11 марта 2002

    Creative купила 3Dlabs:

    20:55

    IBM представила новые Power PC:

    18:21

    Все драйверы прошедшей недели (04.03.2002-10.03.2002):

    18:05

    Все BIOS прошедшей недели (04.03.2002-10.03.2002):

    17:02

    Новый южный мост SiS962 с поддержкой USB 2.0 от SiS:

    14:50

    Пополнение линейки камер DMC-F7 от Matsushita:

    13:25

    DVD+RW привод и DVD+R диски от Ricoh:

    13:02

    Настольные двухскоростные концентраторы HardLink:

    12:38

    Новый Clie PEG-NR70 от Sony:

    12:19

    Creative собирается купить 3DLabs за $103 млн.:

    11:47

    Два Athlon XP больше не работают в Dual системах, официально:

    11:25

    Мультимедиа: PowerDVD XP v.4.0 Patch:

    06:39

    Утилиты: CPUCooL v.7.0.14:

    06:19

    Утилиты: PowerStrip v.3.15 Build 268 Final:

    06:00

    Интернет: DHTML Menu Builder v.3.3.003:

    05:09

    Microsoft: Windows XP Patch: System Recovery Error Appears After Every Reboot:

    04:43

    OPTIMUS Radeon 8500 eXP от Unitech:

    04:22

    Microsoft: Windows XP Patch: Original Keyboard Layout Appears after You Configure a New Default Input Method Editor (IME):

    04:14

    Интернет: Opera v.6.02 Beta Build 1056 (без Java):

    03:47

    ATi на CeBIT 2002:

    03:24

    Утилиты: GeForce Tweak Utility v3.2t28 Beta:

    03:19

    КТ333 плата 8K3A+ EPoX:

    03:13

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.50 RC 2:

    02:57

    ОС: Mandrake Linux v.8.2 RC 1:

    02:37

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