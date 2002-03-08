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    8 марта 2002

    DRAM: 128 Мбит чипы перешли $5 уровень:

    14:11

    ELSA объявила о выпуске серии профессиональных карт GLoria4:

    13:29

    Sanyo: новый чипсет для CD-R/RW ML приводов:

    13:07

    Mobile Pentium 4-M ноутбук от Fujitsu:

    12:45

    Новые ЖК дисплеи от Sharp:

    05:07

    Microsoft: Visio 2002 SDK:

    04:59

    15-дюймовый монитор с ТВ тюнером от Philips:

    04:50

    Начат набор бета-тестеров для работы с Corel GRAPHICS SUITE 11:

    04:32

    Утилиты: Tweak-XP v.1.29:

    04:09

    Мультимедиа: Media Jukebox v.8.0.222 Beta:

    03:39

    Утилиты: Startup Organizer v.1.5.80 SR1:

    03:14

    Планшетный ноутбук от PaceBlade:

    03:11

    SPIE: новинки EUV литографии от ASET:

    03:02

    Запись: Blindwrite Suite v.1.2.3:

    02:52

    Утилиты: System Cleaner v4.6.4.56:

    02:30

    Утилиты: Customizer XP v.1.7.8 Build 2600:

    02:02

    Обновление BIOS от ECS и MSI:

    01:46

    Интернет: Offline Explorer Pro v.2.2.808 Release:

    01:20

    Новые драйверы и утилиты от Gigabyte и Promise:

    01:02

    Новые видео драйверы от VIA:

    00:43

    Serious Sam: The Second Encounter и Speed Thief на русском - в продаже:

    00:20

    Интернет: LimeWire v.2.2.3:

    00:06

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