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    4 марта 2002

    SUMA начала производство GF4 Ti4400 TV-Out:

    19:51

    Процессоры Intel Pentium 4-M и чипсеты i845MP/MZ, официально:

    19:25

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.4.9 (13720):

    17:41

    Обновление BIOS от AOpen:

    17:02

    Новый USB Filter Patch v.1.10 от VIA:

    16:39

    Интернет: Outpost Firewall Pro v.1.0.1420 RC 1:

    14:37

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.4.6.9 XP:

    14:01

    Новый 40/10/40 CD-RW привод от NEC:

    12:53

    IBM: PowerPC - в мобильных устройствах:

    12:41

    DynaBook G4/U17PME на 1,7 ГГц Pentium 4-M от Toshiba:

    11:37

    ASUS на CeBIT 2002:

    11:16

    Palm m515 и Palm m130, официально:

    10:33

    Подешевели процессоры Celeron для настольных ПК:

    10:19

    GF4 Ti4600 карта с охлаждением ACS 2 от eVGA.com:

    09:42

    Утилиты: Tweak-XP v.1.28:

    04:36

    Утилиты: Customizer XP v.1.7.8 Beta:

    04:01

    Все драйверы прошедшей недели (25.02.2002-03.03.2002):

    03:31

    Все BIOS прошедшей недели (25.02.2002-03.03.2002):

    03:15

    Новая версия RightMark Audio Analyzer 3.3:

    00:12

    Новая версия RightMark Audio Analyzer 3.3:

    00:11

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