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    7 марта 2002

    Мультимедиа: DVD2SVCD v.1.0.7 Build 4:

    16:15

    Обновление BIOS и утилиты Award Flash от Asus:

    15:57

    Весна. Matrox. Parhelia:

    13:01

    nForce 415D плата NV7-133R от ABIT:

    12:01

    SiS645DX от SiS, официально:

    11:36

    Microsoft Security Bulletin MS02-006: Unchecked Buffer in SNMP Service... Явление третье:

    05:59

    Мультимедиа: Exact Audio Copy v.0.9 Beta 3:

    05:44

    Интернет: Symantec pcAnywhere v.10.5.1 Update:

    04:48

    Утилиты: BootStar v.7.34:

    03:51

    Запись: CD Mate v.2.2.2.6:

    03:01

    Microsoft: Windows XP - Guidelines for Applications:

    02:15

    Transmeta: потеряно еще два партнера:

    02:01

    Новый NVIDIA WDM Personal Cinema драйвер от Gainward:

    01:42

    Кредиторы Hynix пытаются договориться с Micron:

    01:16

    Обновление Creative PlayCenter 2 - v.2.52.18:

    01:10

    Samsung: начато массовое производство 256 Мбит SDRAM на 300 мм пластинах:

    01:01

    Новый AGP драйвер от ALi:

    00:42

    Интернет: ZoneAlarm Pro v.3.0:

    00:06

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