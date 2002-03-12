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    12 марта 2002

    Pocket PC Pocket LOOX от Fujitsu:

    19:57

    Фото дня 2: GeForce карты в нашей лаборатории:

    19:01

    Toshiba сообщила некоторые детали технологии создания и чтения дисков с помощью «синих» лазеров:

    18:38

    Фото дня: Radeon 8500 карты в нашей лаборатории:

    18:16

    Прогноз рынка оперативной памяти на неделю:

    17:05

    Мультимедиа: DVD Decrypter v.3.0.0.13:

    15:52

    Сетевой адаптер HA-100WA Fast Ethernet от MAS Elektronik:

    15:45

    P4M266 Pentium 4 плата P4MA от VIA:

    15:35

    Утилиты: PECompact v.1.76:

    15:29

    4-мегапиксельная DSC-P9 от Sony:

    15:16

    Утилиты: Reg Organizer v.1.3 Beta 5:

    15:12

    Интернет: ZoneAlarm Pro v.3.0.082:

    14:49

    X-Book от Shuttle: дело DeskNote живет и побеждает:

    11:57

    NVIDIA и ATi: различные способы подбора партнеров:

    11:34

    Материнские платы и графические карты: результаты февраля:

    10:41

    MIDAS: часы – пульт дистанционного управления от Universal Electronics:

    10:07

    WebPad MS-2380 от MSI:

    09:32

    Tower запустила 0,18 мкм техпроцесс:

    09:14

    HyperTransport Consortium: восемь новых членов:

    09:01

    Infineon расширила партнерские программы с Winbond и Mosel Vitelic:

    08:56

    2-мегапиксельная CAMEDIA C-2 Zoom от Olympus:

    08:37

    Новые процессоры ColdFire V2 от Motorola:

    08:12

    Windows CE PDA MS-2500 от MSI:

    07:34

    Новые пишущие DVD приводы и DVD+R диски от Hewlett-Packard:

    07:23

    Утилиты: MadOnion. Новый тест. Part II:

    06:23

    Macromedia Flash MX: Релиза можно и не ждать:

    06:00

    Обновление BIOS и драйверов от AOpen:

    05:43

    Обновление BIOS от Abit и Asus:

    05:11

    Обновление BIOS от ECS и Gigabyte:

    04:50

    Недостающие NVidia Detonator v.27.42 WHQL от SUMA:

    04:26

    Интернет: FlashGet v.1.2 Beta 2:

    03:20

    Обновление BIOS от Epox:

    03:04

    Новая версия Tyan System Monitor:

    02:47

    Обновление BIOS от Promise:

    02:31

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