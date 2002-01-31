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    31 января 2002

    AOL блокирует доступ к AIM для пользователей продукции конкурентов:

    22:55

    WinMX v.3.0 beta 1:

    22:06

    SYSmark2002:

    21:19

    Обновление BIOS от Asus:

    20:26

    AMD и UMC: сегодня будет объявлена программа производственного сотрудничества:

    20:18

    XMovie v.1.9.6:

    16:59

    DaemonTools v.3.02:

    16:37

    Обновление BIOS от Iwill и Soltek:

    15:59

    Обновление BIOS от Gigabyte:

    15:27

    Opera 6.01 Beta Build 1033:

    15:09

    Ethernet/Fast Ethernet USB адаптер HardLink HA-100U:

    13:41

    256 Мб и 512 Мб модули CSP SO-DIMM от TwinMOS:

    13:20

    Pocket LOOX: новый универсальный PDA от Fujitsu Siemens:

    12:11

    Samsung: дебют на рынке CompactFlash карт:

    11:55

    Новые 24х и 32х CD-RW приводы от ASUS:

    11:46

    Samsung: спрос на RDRAM растет...:

    11:32

    Карманный сетевой ПК c поддержкой VoIP:

    11:23

    Новые модели LCD-мониторов от Scott:

    10:57

    3Com Connection Assistant:

    03:59

    Кумулятивное обновление для Windows 2000:

    03:46

    Обновление BIOS от MSI (Updated!):

    03:39

    CD Mate v.2.2.1.30:

    03:38

    Trillian v.0.721:

    03:36

    Linux 1.0 для ... Sony PlayStation 2:

    03:31

    Обновление BIOS от Tyan:

    03:30

    Новый CD-RW привод MZ-R5112A от Marantz:

    03:28

    EPoX идет в бизнес графических карт?:

    03:13

    3,1-мегапиксельная камера FinePix F601 Zoom от Fujifilm:

    03:06

    HP начинает продвигать Linux:

    02:47

    TSMC - первые 0,1 мкм чипы:

    02:40

    3-мегапиксельная FinePix S602 Zoom от Fujifilm:

    02:36

    Совместное LCD-предприятие Toshiba и Matsushita:

    02:15

    Пекинский промышленный парк: китайская Силиконовая Долина:

    02:08

    Недостаток Memory Stick:

    02:07

    Тайвань: 3G-аукцион продолжается:

    02:05

    0,18 RF CMOS от TSMC снижает стоимость Bluetooth чипов:

    02:03

    Quanta - не только ноутбуки:

    02:01

    2001 год: тайваньские сканеры:

    02:00

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