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    24 января 2002

    Bluetooth-гарнитура для старых телефонов:

    18:12

    Hynix избавилась от Hyundai SysComm:

    17:25

    Спутниковый терминал в чемодане:

    17:13

    Скоростные 1 Гб карты флэш-памяти от Lexar:

    17:04

    Не желаете мобильник от Nokia за $20000?:

    16:33

    nForce415D плата K7N415 от MSI:

    16:22

    За пивом - с модулем GPS?:

    15:54

    Флэш-карта - брелок с интерфейсом FireWire:

    15:42

    Цифровая Print-On-Demand система Digimaster 9110 от Heidelberg:

    14:56

    CRT мониторы начнут дорожать в феврале?:

    14:15

    K7VTA2: еще одна универсальная плата на чипсете КТ266А от Elitegroup:

    14:06

    VIA объявила программу сертификации DDR333 памяти:

    13:53

    Фото дня: логотип Pentium 4-M:

    13:29

    NEC: уменьшаем энергопотребление, а не производительность:

    13:21

    Новые 17" и 18" LCD дисплеи от NEC-Mitsubishi:

    12:21

    Intel снимает с производства 0,18 мкм процессоры:

    11:59

    Toughbook CF-M34: новый ударопрочный ноутбук от Matsushita:

    03:09

    m515 и m130: новые модели от Palm?:

    03:07

    Рост цен на DDR SDRAM привел к росту продаж дешевых материнских плат:

    02:58

    Ноутбук R1 от Matsushita на новом ULV Mobile Pentium III-M:

    02:17

    Ericsson лицензирует Bluetooth ядро Dai Nippon Printing:

    01:35

    Duron и его домены:

    01:23

    Тайвань: проблемы с поставками головок для CD-RW:

    01:14

    О тактовых частотах Radeon 7500 All-in-Wonder:

    01:00

    Новые процессорные адаптеры от PowerLeap:

    00:41

    ABIT: новые упаковки материнских плат:

    00:18

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