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    30 января 2002

    Обновление BIOS для видеокарт Siluro GF3 от Abit:

    23:50

    TurboFTP v.2.94:

    23:12

    The Bat! v.1.54Beta33:

    23:00

    Обновление BIOS от Asus:

    22:22

    AbsoluteFTP v.2.0Beta4:

    18:39

    Новое обновление для Microsoft Office XP:

    17:58

    Adobe AlterCast - в продаже:

    17:20

    Nero ASPI Driver v.2.0.1.431:

    16:44

    Zoom Player v.2.40RC3:

    16:20

    pcAnywhere v10.5.1beta3:

    16:01

    CpuIdle v.5.9 и CpuIdle Pro v.5.9 Final Beta:

    15:52

    NVmax v.4.00.31:

    15:49

    Свежий AGP драйвер от SIS:

    14:00

    Новая заплатка для Windows XP:

    13:37

    SiS: образцы DDR400 чипсета SiS648 - в марте:

    12:47

    Новый CEO IBM:

    12:33

    LCD дисплеи от Kodak - в автомобилях:

    12:30

    Isonics и Silicon Quest: SOI-творение:

    12:28

    6-мегапиксельная FinePix S2 Pro D-SLR от Fujifilm:

    12:23

    Два новых Mobile Duron и снижение цен от AMD:

    11:50

    Обновление BootVis Tool:

    03:17

    Бета тестирование корпоративного сайта Windows Update:

    02:54

    Microsoft Personal Collection 2002:

    02:13

    IEEE 802.11g чип от Intersil:

    02:11

    Bluetooth от Philips - Compaq:

    02:08

    AMD возвращается на рынок чипов для мобильных устройств?:

    02:06

    ISSCC: ждем новостей с конференции по полупроводникам:

    01:42

    Zoom Player v.2.40RC2:

    01:07

    Встраиваемая 1T-SRAM-R память от MoSys:

    00:59

    Motherboard Monitor v5.1.0.5beta:

    00:57

    ALi DVD: совсем неплохо в 2001 году:

    00:57

    О сотовой связи: прогноз до 2006 года:

    00:30

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