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    25 января 2002

    Creative: финансовые результаты:

    15:54

    Новая скоростная энергосберегающая DRAM от NEC:

    15:47

    Новые интегральные CMOS-сенсоры от Toshiba:

    15:24

    Intel переходит на 300 мм:

    15:16

    Athlon MP тоже позеленел:

    15:11

    1,4 ГГц Pentium III-S - в продаже:

    14:55

    15-дюймовый TFT LCD дисплей FlexScan L355 от Eizo Nanao:

    14:31

    Новый универсальный 15-дюймовый LCD монитор от Hitachi:

    14:20

    3D Prophet ALL-IN-WONDER 7500 от Hercules:

    14:02

    КТ333 плата MSI KT3 Ultra от MSI:

    13:51

    3D Prophet 4800 от Hercules:

    13:23

    8265: еще одна TDMA-трубка Nokia:

    13:02

    NASA: новое слово в картографии:

    12:52

    128 Мб плата Apollo 8500 от Joytech:

    12:36

    IBM собирается выпустить мэйнфрейм под Linux:

    12:16

    Разноцветные DVD-RW диски от Maxell:

    12:06

    ATi Radeon 8500 XT - через пару месяцев?:

    03:19

    Benq получила GSM/GPRS лицензии от Motorola:

    02:44

    Новые тайваньские фабрики в Китае:

    02:38

    Еще один заказ на производство ноутбуков от Compaq:

    02:33

    Samsung: о выпуске новой RDRAM:

    02:29

    Nokia: рост доли на рынке:

    02:25

    Isonics: первая партия кремния-28 из России прибыла:

    02:22

    BenQ - планы на 2002:

    02:18

    Nokia: по продукту в неделю:

    02:10

    3D Prophet All-In-Wonder 8500DV от Hercules:

    01:02

    Карта 3D Prophet FDX 8500LE от Hercules:

    01:01

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